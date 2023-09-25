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Джерело «Бабеля» в ГУР: Дрон атакував командування авіаполку росіян у Курську

Автор:
Софія Телішевська
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Джерело «Бабеля» в ГУР повідомило, що 24 вересня на аеродромі «Халіно» в Курській області безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.

Поранені або загинули:

  • командир 14 авіаполку;
  • один із його заступників;
  • група офіцерів-авіаторів;
  • представник військової контррозвідки ФСБ;
  • працівники аеродрому.

Наразі розвідка уточнює дані щодо їхнього стану. Зазначимо, що на озброєнні цього полку стоять літаки Су-30СМ.