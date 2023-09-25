Джерела «Бабеля»: У Курську безпілотники влучили в будівлю російського МВС

У російському Курську зранку лунали вибухи.

Губернатор Роман Старовойт заявив про атаку українських безпілотників. За його словами, у місті працювало ППО, пошкоджено кілька будівель. Інформації про постраждалих немає.

Джерело «Бабеля» в ГУР повідомило про влучання в будівлю російського МВС у Курську.

Місцеві Telegram-канали публікують фото уламків:

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