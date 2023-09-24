ГУР повідомило про успішну диверсійну операцію в Московській і Калузькій областях росії

Уночі проти 24 вересня невідомі диверсанти провели успішну операцію в Московській і Калузькій областях росії.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
За даними українських розвідників, в Калінінці Московської області знищено паливозаправник у військовому містечку. А на території військової частини 42702 у місті Калуга знищено чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.
У ГУР пообіцяли фото та відео диверсійної операції.
- 20 вересня українська розвідка повідомила, що 18 вересня невідомі заклали вибухівку та підірвали два літаки Ан-148 та Іл-20, що стояли на військовому аеродромі «Чкаловський» у Підмосковʼї. Ці літаки належать 354 авіаполку спеціального призначення.