ГУР повідомило про успішну диверсійну операцію в Московській і Калузькій областях росії

Уночі проти 24 вересня невідомі диверсанти провели успішну операцію в Московській і Калузькій областях росії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, в Калінінці Московської області знищено паливозаправник у військовому містечку. А на території військової частини 42702 у місті Калуга знищено чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.

У ГУР пообіцяли фото та відео диверсійної операції.