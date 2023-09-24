Кандидат у президенти США Десантіс проти членства України в НАТО

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО. Він вважає, що це не відповідає інтересам безпеки Сполучених Штатів.

Про це пише Bloomberg.

«Я не думаю, що членство [України] в НАТО є в наших безпекових інтересах. Все, що це дасть, — більше зобовʼязань для нас. Тож якщо нам додається більше зобовʼязань, які вигоди ми отримуємо натомість?» — сказав він.

Також Десантіс висловися з приводу допомоги Україні. На його думку, США не повинні давати необмежену допомогу, якщо Україна «не використовує важелів впливу, щоб закінчити війну».