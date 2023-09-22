США повернули Україні артефакти, викрадені з окупованих територій

У США президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії повернення культурних цінностей, викрадених російськими окупантами з тимчасово окупованих територій України.

Українські артефакти конфіскували Штати: у червні 2022 року Митно-прикордонна служба США затримала предмет старовини, який виявився європейською залізною сокирою XVII ст. з молотом на задній частині. Її незаконно вивезли з України.

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Також американські правоохоронці вилучили артефакти, які нелегально ввезли до США з росії: три залізні сокири XVII ст., три кирки XVII ст., два залізні скіфські мечі-акінаки VI ст. до н. е. та один залізний наконечник списа орієнтовно 500—1200 р. до н. е.