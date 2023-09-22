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Україна отримає від США 47-й пакет військової допомоги. Що туди ввійде

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325$ мільйонів.

Про це пише пресслужба Міноборони США.

До пакета ввійдуть:

  • ракети ППО АІМ-9М;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
  • системи протиповітряної оборони Avenger;
  • кулемети 50 калібру для протидії безпілотникам;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включно з касетними DPICM;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • 59 легких тактичних автомобілів;
  • підривні боєприпаси для усунення перешкод;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Це вже 47-й пакет військової допомоги, наданий Україні із запасів Пентагону від серпня 2021 року. Загальна допомога вже сягнула $46 мільярдів.