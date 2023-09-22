Україна отримає від США 47-й пакет військової допомоги. Що туди ввійде

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325$ мільйонів.
Про це пише пресслужба Міноборони США.
До пакета ввійдуть:
- ракети ППО АІМ-9М;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
- системи протиповітряної оборони Avenger;
- кулемети 50 калібру для протидії безпілотникам;
- 155-мм артилерійські снаряди, включно з касетними DPICM;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- 59 легких тактичних автомобілів;
- підривні боєприпаси для усунення перешкод;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Це вже 47-й пакет військової допомоги, наданий Україні із запасів Пентагону від серпня 2021 року. Загальна допомога вже сягнула $46 мільярдів.
- У попередньому пакеті США передали Україні боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams, ракети TOW, боєприпаси для HIMARS та інше.
- Перед цим США надали Україні військову допомогу на $325 мільйонів. У пакет увійшли боєприпаси для NASAMS і HIMARS, зенітні комплекси Stinger, бойові машини піхоти Bradley тощо.