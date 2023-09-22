Україна отримає від США 47-й пакет військової допомоги. Що туди ввійде

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325$ мільйонів.

Про це пише пресслужба Міноборони США.

До пакета ввійдуть:

ракети ППО АІМ-9М;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети 50 калібру для протидії безпілотникам;

155-мм артилерійські снаряди, включно з касетними DPICM;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

59 легких тактичних автомобілів;

підривні боєприпаси для усунення перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Це вже 47-й пакет військової допомоги, наданий Україні із запасів Пентагону від серпня 2021 року. Загальна допомога вже сягнула $46 мільярдів.