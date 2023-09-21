У Мелітополі СБУ та ЗСУ вдарили по базі росіян. Поранений командувач 58 армії рф

Днями Служба безпеки і Збройні сили вдарили по секретній базі росіян у Мелітополі, повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.
СБУ довідалась про штаб окупантів на моторному заводі. Інформацію передали військовим. По штабі вдарили ракетами.
Командувач 58 армії рф, яка воює на Запорізькому напрямку, отримав поранення. Співрозмовник «Бабеля» не назвав його імені, але, імовірно, йдеться про російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова. Поранений також начальник штабу. Постраждали ще кілька десятків російських офіцерів. Близько десяти з них загинули.
- Уночі проти 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ вдарили по аеродромі «Саки» в окупованому Криму. За даними СБУ, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцир». Крім того, там розташована база підготовки операторів безпілотників Mojaher.