Росіяни атакували Херсон — загинули три людини, є поранені

Російські окупанти протягом ночі 21 вересня обстрілювали Херсон.

Про це пише начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, а голова ОВА додає, що росіяни поцілили у будівлю гуртожитку.

Через обстріли загинули три людини, ще пʼятеро поранені, уточнили в обласній прокуратурі.

Серед поранених — 61-річна херсонка, яку госпіталізували у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка з травмами середньої важкості. 81-річній жінці надали допомогу на місці.

За словами голови ОВА, росіяни били по житлових кварталах. Як наслідок, пошкоджені приватні й багатоквартирний будинки, горіли автомобілі.