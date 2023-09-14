На Херсонщині оголосили обовʼязкову евакуацію родин з дітьми з селищ, які постійно обстрілюються

На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.

Про це 14 вересня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ідеться про: Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Львове, Ольгівку, Бургунку, Миколаївку, Одрадокамʼянку, Милове, Качкарівку, Дудчани, Новокаїри, Золоту Балку, Михайлівку, Гаврилівку, Осокорівку, Микільське, Понятівку, Токарівку, Білозерку, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівку, Садове, Комишани, Зимівник і Приозерне.

«Ми готові допомогти з виїздом та облаштуванням на новому місці», — запевнив Прокудін.

Також в області комендантську годину синхронізують зі світловим днем, вона буде з 20:00 до 06:00.