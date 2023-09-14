Окупанти обстріляли село на Херсонщині — загинула 6-річна дитина, є поранені

Уночі 14 вересня російські окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Херсонської області. Загинув шестирічний хлопчик, його 13-річного брата госпіталізували у важкому стані. Ще троє людей поранені — це сусіди, які хотіли допомогти дітям, але потрапили під вогонь ворога.

Офіс Генпрокурора пише, що прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Російські снаряди поцілили у приватний будинок та по його території. Також пошкоджені інші будинки та господарські споруди.