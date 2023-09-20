ЮНЕСКО внесло меморіали геноциду в Руанді до списку Всесвітньої спадщини

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесли чотири меморіали геноциду в Руанді 1994 року, коли хуту-радикали вбили понад 800 тисяч представників народності тутсі й хуту, які не підтримували насильство.

До списку внесли меморіали Ньямата, Мурамбі, Гісозі та Бісесеро. Окрім людських решток, у меморіалах є докази ста днів масових убивств — списи, мачете, палиці та холодна зброя.

За даними ЮНЕСКО, у Ньяматі лише за один день вбили понад 45 тисяч людей, які шукали прихистку в церкві.

Край геноциду поклав військовий союз тутсі та поміркованих хуту, відомий як «Руандійський патріотичний фронт».