Прикордонники знайшли 24-те тіло українця на кордоні з ЄС

На території Румунії, неподалік від кордону з Україною, турист знайшов тіло людини. Прикордонники встановили, що це був чоловік із Запоріжжя.

Про це пише Держприкордонслужба.

Скелетоване тіло чоловіка 1988 року народження виявили у важкодоступних горах навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Шибене» Івано-Франківської області.

Померлий був у куртці, а це свідчить, що він пробув там тривалий час.

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Це 24-й зафіксований випадок з початку повномасштабної війни, коли українець призовного віку загинув на кордоні України з країнами Євросоюзу. Попередні рази тіла знаходили на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті, з них 19 — біля річки Тиса.