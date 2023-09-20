Прикордонники знайшли 24-те тіло українця на кордоні з ЄС

На території Румунії, неподалік від кордону з Україною, турист знайшов тіло людини. Прикордонники встановили, що це був чоловік із Запоріжжя.
Про це пише Держприкордонслужба.
Скелетоване тіло чоловіка 1988 року народження виявили у важкодоступних горах навпроти ділянки відділу прикордонної служби «Шибене» Івано-Франківської області.
Померлий був у куртці, а це свідчить, що він пробув там тривалий час.
Це 24-й зафіксований випадок з початку повномасштабної війни, коли українець призовного віку загинув на кордоні України з країнами Євросоюзу. Попередні рази тіла знаходили на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті, з них 19 — біля річки Тиса.
- За 9—10 серпня прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті затримали 56 чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Румунії та Угорщини.
- У серпні 2023 року ухилянт добу блукав лісом на Буковині й сам викликав рятувальників, бо потребував медичної допомоги. Чоловіка знайшли за 15 кілометрів від кордону України.
- За 12—13 серпня прикордонники Чернівецького загону затримали 41 чоловіка за спробу незаконно перетнути кордон.