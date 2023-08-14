На Буковині ухилянт добу блукав лісом і сам викликав рятувальників

На Буковині порушник кордону заблукав у лісі і сам викликав рятувальників, бо потребував медичної допомоги.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники, рятувальники та поліцейські півтори години шукали чоловіка. 32-річного мешканця Запорізької області знайшли за 15 кілометрів від кордону.

Державна прикордонна служба

Ухилянт намагався незаконно потрапити до Румунії, не розрахував свої сили і заблукав. Майже добу чоловік намагався знайти дорогу, потім у нього підвищився тиск і він зателефонував рятувальникам. Виявилось, він ішов не в той бік.

Лікарі ДСНС надали йому медичну допомогу та доправили до лікарні. А прикордонники склали на чоловіка протокол за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204 КУпАП).