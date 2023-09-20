Вірменія звернулася до ЄСПЛ із проханням застосувати тимчасовий захід щодо Азербайджану

Представник Вірменії з міжнародних правових питань звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з вимогою застосувати проміжний захід щодо Азербайджану, що розпочав «антитерористичну операцію» в Нагірному Карабасі.
Про це пише «Радио Азатутюн».
Зокрема, Вірменія вимагає зобовʼязати Азербайджан припинити обстріл всіх цивільних обʼєктів і мирних мешканців.
Омбудсмен Нагірного Карабаху Гегам Степанян, посилаючись на інформацію з моргів, повідомив, що кількість загиблих у невизнаній республіці сягнула 27, серед них — двоє цивільних. За його даними, понад 200 людей поранені.
Спікер МЗС Вірменії Ані Бадалян повідомила, що її країна направила листа до Ради Безпеки ООН та Франції з проханням скликати екстрене засідання щодо ситуації в Нагірному Карабасі. За її даними, воно відбудеться 21 вересня.
- У 1991 році Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемирʼя і припинення вогню, але періодично між сторонами виникають збройні сутички. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнаний частиною Азербайджану, але він заселений вірменами.
- 19 вересня Міноборони Азербайджану оголосило про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабасі. Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивести війська з Нагірного Карабаху та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах). У МЗС Азербайджану кажуть, що операція в регіоні — це відповідь на низку «військових провокацій і терактів» з боку сил Вірменії.
- Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян скликав засідання Радбезу Вірменії та звернувся до нації. Він підтвердив обстріл по всій лінії зіткнення в Нагірному Карабасі, а також спроби прорвати лінію оборони і звинуватив Баку в намірі провести етнічні чистки вірмен.
- Франція ініціює засідання Ради Безпеки ООН у звʼязку із загостренням ситуації у Нагірному Карабасі.