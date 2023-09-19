Франція ініціює засідання Радбезу ООН через ситуацію в Нагірному Карабасі

Франція ініціює засідання Ради Безпеки ООН у звʼязку із загостренням ситуації у Нагірному Карабасі.

Про це повідомив французький президент Еманюель Макрон у телефонній розмові з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Політики поспілкувалися на тлі заяви Азербайджану про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабасі. Сторони вважають неприпустимим застосування сили й апелюють до міжнародних механізмів для деескалації.

Офіційний Азербайджан готовий зустрітися «з представниками вірменського населення, які проживають у Карабаському регіоні», але бойові дії припиняти не збираються аж до розпуску невизнаної «автономії».

«Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають здати всю зброю, а незаконний режим має бути розпущений», — заявили в адміністрації президента Азербайджану.

В іншому разі «антитерористичні заходи триватимуть до кінця».