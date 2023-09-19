Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист українських біженців до березня 2025 року

Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в Європейському Союзі до 3 березня 2025 року.
Про це повідомила пресслужба ЄК 19 вересня.
«Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому його слід продовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію», — йдеться в повідомленні.
Тепер пропозицію Єврокомісії має схвалити Європейська рада. Пропозицію про продовження механізму анонсувала 13 вересня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- Директиву ЄС про тимчасовий захист активували, щоб прийняти мільйони біженців з України. Вона мала діяти до березня 2024 року, але тепер її хочуть продовжити.