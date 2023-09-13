Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців в ЄС

Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в Європейському Союзі. Ідеться про притулок, роботу та соціальні послуги.

Про це повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми забезпечили їм доступ до житла, охорони здоровʼя, ринку праці та багато іншого. Це була відповідь Європи на поклик історії. І тому я з гордістю повідомляю, що Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в Європейському Союзі. Підтримка України триватиме», — сказала фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що від початку російської війни щонайменше 4 мільйони українців знайшли притулок в ЄС.

За її словами, цього року в бюджет заклали €12 мільярдів на допомогу з виплати зарплат і пенсій. Також нарощується виробництво боєприпасів, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби України.

«Але ми також дивимося в майбутнє, тому ми запропонували додаткові €50 мільярдів протягом чотирьох років на інвестиції та реформи. Це допоможе створити майбутнє України, щоб відбудувати сучасну та процвітаючу країну», — сказала фон дер Ляєн.