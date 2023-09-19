Російські війська 6 вересня вдарили по Костянтинівці з комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Також слідство досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність російських окупантів до цього обстрілу. Розслідування ведуть за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Джерела «Бабеля» в Силах безпеки і оборони стверджують, що автор статті The New York Times Thomas Gibbons-Neff вже не вперше просуває російські наративи.

«Він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну та нашу армію. Серед іншого, раніше він писав, що ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси в населених пунктах, заявляв, що наші військові торгують танками та артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні», — сказав співрозмовник «Бабеля». Він також навів приклади таких статей:

Крім того, як зазначає джерело, саме цього журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.