СБУ спростувала результати розслідування NYT. Росіяни вдарили по Костянтинівці з С-300

Російські війська 6 вересня вдарили по Костянтинівці з комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Також слідство досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність російських окупантів до цього обстрілу. Розслідування ведуть за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).
Джерела «Бабеля» в Силах безпеки і оборони стверджують, що автор статті The New York Times Thomas Gibbons-Neff вже не вперше просуває російські наративи.
«Він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну та нашу армію. Серед іншого, раніше він писав, що ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси в населених пунктах, заявляв, що наші військові торгують танками та артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні», — сказав співрозмовник «Бабеля». Він також навів приклади таких статей:
- «Щоб відкинути росіян, українці вдарили по селу касетними боєприпасами» (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions);
- «Фронтова тіньова економіка: українські підрозділи торгують танками та артилерією» (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery);
- «Викрадена доблесть: американські волонтери в Україні, які брешуть, марнотратять і сваряться» (Stolen Valor: The U.S. Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).
Крім того, як зазначає джерело, саме цього журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.
- Посеред дня 6 вересня по ринку в місті Костянтинівка Донецької області прилетіла ракета. Через це загинули 16 людей, ще 33 людини постраждали.
- Газета The New York Times припускала, що ракетний удар по Костянтинівці 6 вересня стався через несправність української ракети 9М38, яку випустили з комплексу «Бук». Проаналізувавши траєкторію польоту ракети, журналісти заявили, що пуск, імовірно, відбувся з Дружівки, що за 20 кілометрів від Костянтинівки.