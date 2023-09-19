У розслідуванні NYT припускають, що удар по Костянтинівці був з українського комплексу «Бук»

The New York Times дослідила природу ракетного удару по Костянтинівці, що стався 6 вересня і забрав життя 16 людей. Газета припускає, що «приліт» стався через несправність української ракети 9М38, яку випустили з комплексу «Бук». Проаналізувавши траєкторію польоту ракети, журналісти заявили, що пуск імовірно відбувся з Дружівки, яка розташована за 20 кілометрів від Костянтинівки.

У своєму розслідуванні газета посилається на свідчення людей, які стверджують, що чули два пуски на околицях міста, та на своїх журналістів, які побували на місці імовірних пусків. Інформацію про запуск ракети вони взяли із чату в Telegram. Журналісти також стверджують, що знайшли сліди від запуску ракет і гусеничної техніки.

The New York Times

Газета проаналізувала і відео, опубліковане Володимиром Зеленським. На кадрах видно віддзеркалення польоту ракети на дахах автівок і реакцію людей, які обертаються на звук польоту ракети. Газета пише, що траєкторія вказує на можливість пуску ракети з підконтрольної Україні території. Подібну версію озвучувала група російських розслідувачів Conflict Intelligence Team, але її засновник Руслан Левієв згодом заявив, що його припущення не обовʼязково є достовірним.

Експерти, яких цитує NYT, вважають, що ракета могла збитися з курсу або через несправність електроніки, або через пошкодження оперення. Тобто удар був ненавмисним.

Журналісти Times оглянули місце удару в Костянтинівці й передали зібрану інформацію фахівцям, які сказали, що розміри отворів на металевих фасадах будівель і уламки, знайдені на місці події, відповідають за розміром і формою ракеті 9М38 від комплексу «Бук».

The New York Times