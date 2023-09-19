Окупанти атакували Львів дронами. Є загиблий і постраждалий

На світанку 19 вересня російські окупанти атакували Львівщину дронами Shahed. У Львові та області відпрацювала ППО.
Про це пише голова ОВА Максим Козицький.
Через атаку на промисловому складі у Львові зайнялася пожежа. З-під завалів дістали жінку й 26-річного чоловіка, у якого відкритий перелом кінцівки. Його госпіталізували.
Попередньо, жінка не травмувалася. На місці працюють усі профільні служби.
У Львові через роботу спецтехніки перекрили рух транспорту по вул. Городоцькій від перехрестя з вул. Патона до кільця в обидві сторони.
Голова Львівської ОВА уточнив, що є три влучання у промислові склади у Львові. Пожежі досі гасять. Над Львівщиною збили сім дронів.
Пізніше Андрій Садовий повідомив, що під завалами складу знайшли тіло загиблого чоловіка.
- 15 серпня окупанти масовано атакували ракетами Україну, зокрема Львівську область. Там були руйнування й постраждалі.