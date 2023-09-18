Ердоган попросив Ілона Маска побудувати завод Tesla в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив американського мільярдера Ілона Маска побудувати завод Tesla в Туреччині.
Про це пише Reuters.
Наразі Tesla має шість заводів і будує сьомий у Мексиці на півночі штату Нуево-Леон.
У травні Ілон Маск заявив, що Tesla, ймовірно, вибере місце для ще одного заводу до кінця 2023 року. У серпні компанія висловила зацікавленість у будівництві такого підприємства в Індії.
За словами Маска, Туреччина також є одним із найважливіших кандидатів на будівництво нового заводу. Він також зазначив, що багато турецьких постачальників уже працюють з Tesla.
Під час зустрічі з Маском Ердоган заявив, що Туреччина відкрита для співпраці в сфері штучного інтелекту та Starlink. Маск так само сказав, що SpaceX хоче співпрацювати з турецькою владою, щоб отримати ліцензію на надання послуг Starlink у країні.
Президент Туреччини запросив бізнесмена відвідати турецький технологічний фестиваль Teknofest в Ізмірі наприкінці вересня. Маск відповів, що із задоволенням завітає туди.
- 6 лютого на півдні Туреччини поблизу Нурдагі стався землетрус магнітудою 7,8. Тоді уряд країни відхилив пропозицію Ілона Маска надати країні супутниковий інтернет Starlink.