Bloomberg: Влада Туреччини відмовилася від пропозиції Ілона Маска розгорнути Starlink після землетрусу

Уряд Туреччини відхилив пропозицію Ілона Маска надати країні супутниковий інтернет Starlink після найпотужнішого землетрусу з 1939 року.
Про це пише Bloomberg.
Маск заявив, що одна з його компаній може надати мережу Starlink, як тільки її схвалить уряд Туреччини. Високопоставлений турецький чиновник, імʼя якого не називають, подякував мультимільярдеру за пропозицію, але сказав, що Туреччина має достатньо засобів супутникового звʼязку. За його словами, в країні є базові станції, які працюють від акумуляторів, хоча в деяких районах електроенергії наразі немає.
- На півдні Туреччини 6 лютого поблизу Нурдагі стався землетрус магнітудою 7,8. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону. У сирійській провінції Алеппо загинули 237 людей. Ще 639 отримали поранення.
- Близько 12:25 за київським часом 6 лютого у Туреччині стався ще один сильний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що жертвами попереднього руйнівного землетрусу стали 912 людей, 5 385 отримали поранення. Ці цифри не остаточні.
- Компанія SpaceX має вивести на орбіту перший турецький супутник звʼязку Turksat 6A у першому кварталі 2023 року.