У Берліні кліматичні активісти облили фарбою Бранденбурзькі ворота — у них дві вимоги

Активісти кліматичної групи «Останнє покоління» обприскали фарбою Бранденбурзькі ворота в Берліні. Вони закликають відмовитися від викопного палива та активізувати заходи щодо зміни клімату.
Про це пише AFP.
Шість колон Бранденбурзьких воріт пофарбували в червоний і помаранчевий кольори як попередження. Фарбу також розлили на Паризькій площі, сліди від неї тягнулися вздовж дороги.
«Ми повинні відмовитися від бензину, газу та вугілля не пізніше 2030 року. Настав час, щоб [канцлер Німеччини] Олаф Шольц висловився чітко», — заявила речнця групи «Останнє покоління» Маріон Фабіан.
Поліція заарештувала 14 людей, не вдаючись до насильства, повідомили репортери.
- У Швейцарії кліматичні активісти на кілька годин заблокували рух на річці Рейн. Вони вивісили на мосту гасло: «Свобода пересування для людей, а не нафти».
- У серпні активісти Greenpeace вилізли на дах будинку премʼєр-міністра Великої Британії Ріші Сунака на знак протесту проти його рішення надати нові ліцензії на буріння нафти й газу в Північному морі.
- У травні в Італії група кліматичних активістів з організації Ultima Generazione («Останнє покоління») скинула вугілля в римський фонтан Треві.
- У квітні в австралійському штаті Новий Південний Уельс заарештували 50 екоактивістів, які вилізли на потяг з вугіллям і почали вигрібати вантаж із вагонів. Вони вимагали скасувати всі нові вугільні проєкти.