У Берліні кліматичні активісти облили фарбою Бранденбурзькі ворота — у них дві вимоги

Активісти кліматичної групи «Останнє покоління» обприскали фарбою Бранденбурзькі ворота в Берліні. Вони закликають відмовитися від викопного палива та активізувати заходи щодо зміни клімату.

Про це пише AFP.

Шість колон Бранденбурзьких воріт пофарбували в червоний і помаранчевий кольори як попередження. Фарбу також розлили на Паризькій площі, сліди від неї тягнулися вздовж дороги.

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«Ми повинні відмовитися від бензину, газу та вугілля не пізніше 2030 року. Настав час, щоб [канцлер Німеччини] Олаф Шольц висловився чітко», — заявила речнця групи «Останнє покоління» Маріон Фабіан.

Поліція заарештувала 14 людей, не вдаючись до насильства, повідомили репортери.