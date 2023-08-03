Активісти Greenpeace на знак протесту накрили дім премʼєра Британії чорною тканиною

Активісти Greenpeace залізли на дах будинку премʼєр-міністра Великої Британії Ріші Сунака на знак протесту проти його рішення надати нові ліцензії на буріння нафти й газу в Північному морі.

Про це повідомило британське відділення Greenpeace.

«Активісти перебувають на даху особняка Ріші Сунака, закриваючи його 200-метровою маслянисто-чорною тканиною, щоб показати небезпечні наслідки нового буріння в Північному морі», — ідеться в повідомленні.

Офіс Сунака підтвердив, що ані премʼєра, ані його родини в той час вдома не було. Премʼєр із родиною зараз відпочивають у Каліфорнії.

Раніше глава британського уряду заявив, що затвердження додаткових ліцензій на буріння нафти й газу в Північному морі повністю відповідає досягненню мети щодо нульових викидів до 2050 року.