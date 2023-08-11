У Швейцарії кліматичні активісти на кілька годин заблокували рух на річці Рейн

У швейцарському місті Базель кліматичні активісти на кілька годин зупинили рух на річці Рейн. Чотирьох із них заарештували.
Про це пише Bazonline.
Група людей спустилася з мосту Дрейрозен і повисла на мотузках, заблокувавши рух суден.
Протестувальники хотіли перешкодити транспортуванню нафти Рейном. Близько третини швейцарського імпорту нафти проходить цим маршрутом. Активісти вивісили на мосту девіз: «Свобода пересування для людей, а не нафти».
У другій половині дня активісти оголосили, що завершують демонстрацію. Чотирьох із пʼяти учасників арештувала поліція.
- У травні в Італії група кліматичних активістів з організації Ultima Generazione («Останнє покоління») скинула вугілля в римський фонтан Треві.
- У квітні в австралійському штаті Новий Південний Уельс заарештували 50 екоактивістів, які вилізли на потяг з вугіллям і почали вигрібати вантаж із вагонів. Вони вимагали скасувати всі нові вугільні проєкти.