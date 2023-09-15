Румунія погодилася на компроміс щодо імпорту українського зерна

Уряд Румунії висловив жаль через рішення Європейської комісії не продовжувати ембарго на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня, але заявила про готовність розглянути план регулювання експорту української сторони.
Про це повідомляється на сайті уряду Румунії.
Бухарест очікує від України плану дій щодо експортного контролю після рішення Єврокомісії. При цьому уряд зазначив, що буде ухвалювати пріоритетні рішення для захисту своїх фермерів.
Раніше повідомлялося, що Україна і ЄС домовилися збільшити потужності Дунайського коридору та перенести санітарний і фітосанітарний контроль з кордону до країн призначення української продукції. Також визначили кроки для розбудови нових зерносховищ у ЄС і сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів. Ймовірно, з цього приводу Румунія чекає пропозицій.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Протягом 2 травня — 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Болгарія ж скасувала заборону на імпорт українського зерна.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.