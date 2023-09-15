У столиці з обеліска «Місто-герой Київ» знімають радянську символіку

У столиці з обеліска «Місто-герой Київ», що на Галицькій площі, знімають радянську символіку.

Про це 15 вересня повідомила заступниця голови Київській міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

З обеліска прибрали зірки на бічних сторонах та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис «1941» на «1939» — рік, коли почалася Друга світова війна.