У столиці з обеліска «Місто-герой Київ» знімають радянську символіку

У столиці з обеліска «Місто-герой Київ», що на Галицькій площі, знімають радянську символіку.
Про це 15 вересня повідомила заступниця голови Київській міської державної адміністрації Ганна Старостенко.
З обеліска прибрали зірки на бічних сторонах та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис «1941» на «1939» — рік, коли почалася Друга світова війна.
- 3 травня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє вилучати радянські та імперські культурні памʼятки з Державного реєстру нерухомих памʼяток України. Деякі обʼєкти, що мають мистецьку цінність, Міністерство культури радить не демонтувати, а переносити в спеціальні місця.