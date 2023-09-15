Кабмін погодив доплати інструкторам і пораненим бійцям

Уряд погодив доплати інструкторам військових навчальних центрів та обмежено придатним з переглядом через 6—12 місяців.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Інструкторам до щомісячної зарплати 20 100 гривень додали ще виплати від 15 000 до 30 000 гривень. Також доплату 20 100 гривень отримуватимуть військовослужбовці, яких через поранення вивели за штат.

Раніше після скасування виплат у 30 000 гривень поранені залишалися з виплатами 700—800 гривень на місяць.

Фото постанови оприлюднив член комітету ВР з питань бюджету Олексій Гончаренко.