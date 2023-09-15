СБУ оголосила підозру блогеру Юрію Подоляці за держзраду — наводив ракети на Миколаїв

Служба безпеки України повідомила про підозру в держзраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) проросійському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці. Він допомагав окупантам завдавати ракетних ударів по Миколаєву.
Про це пише пресслужба СБУ.
СБУ задокументувала його участь в ІПСО проти України на замовлення спецслужб рф. Також він корегував ракетні удари по Миколаєву на початку повномасштабної війни.
Подоляка отримував від інформатора — ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який уже відбуває довічне увʼязнення за держзраду, Геннадія Германа — розвіддані та передавав їх кураторам із російських спецслужб.
Прокурор передавав дані локації українських військових, інформацію про наслідки прильотів, російських військовополонених, добові паролі на блокпостах.
Раніше співробітники СБУ вже повідомляли Подоляці про підозру за пʼятьма статтями Кримінального кодексу України. Підозрюваний переховується у росії.
- Наприкінці червня 2023 року колишнього Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа засудили до довічного позбавлення волі за державну зраду. Одеський апеляційний суд 15 вересня почав розгляд апеляції на вирок про довічне увʼязнення Геннадія Германа. Експрокурор з власної волі допомагав росії, зокрема передав дані про розташування казарм українських військових. Окупанти завдали по них удару, через що загинули 50 бійців.
- Раніше Юрію Подоляці оголосили підозри у виправдовуванні російської агресії проти України (ч. 2 ст. 436-2 ККУ), діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 ККУ), поширення матеріалів із закликами до зміни кордонів (ч. 1 ст. 110 ККУ) та у пропаганді війни (ст. 436 ККУ).