СБУ оголосила підозру блогеру Юрію Подоляці за держзраду — наводив ракети на Миколаїв

Служба безпеки України повідомила про підозру в держзраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) проросійському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці. Він допомагав окупантам завдавати ракетних ударів по Миколаєву.

Про це пише пресслужба СБУ.

СБУ задокументувала його участь в ІПСО проти України на замовлення спецслужб рф. Також він корегував ракетні удари по Миколаєву на початку повномасштабної війни.

Подоляка отримував від інформатора — ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який уже відбуває довічне увʼязнення за держзраду, Геннадія Германа — розвіддані та передавав їх кураторам із російських спецслужб.

Прокурор передавав дані локації українських військових, інформацію про наслідки прильотів, російських військовополонених, добові паролі на блокпостах.

Раніше співробітники СБУ вже повідомляли Подоляці про підозру за пʼятьма статтями Кримінального кодексу України. Підозрюваний переховується у росії.