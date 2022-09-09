На Миколаївщині судитимуть колишнього голову окружної прокуратури — він передавав росіянам інформацію про ЗСУ

Служба безпеки завершила досудове розслідування проти колишнього очільника Миколаївської окружної прокуратури. Його судитимуть за державну зраду.

Про це пише СБУ у своєму Telegram-каналі.

«Доведено, що чоловік з власної ініціативи «співпрацював» із ворогом від початку широкомасштабного вторгнення рф. Перебуваючи на посаді, зловмисник використовував надані йому повноваження, щоб збирати інформацію військового та оперативно-службового характеру, яку згодом передавав представникам ворожих силових структур», — йдеться в повідомленні.

Підозрюваний передавав росіянам інформацію про переміщення ЗСУ, наслідки обстрілів, паролі на блокпостах, а також про російських військовополонених. Для конспірації він діяв через посередника.

Йому загрожує увʼязнення від 15 років до довічного з конфіскацією майна.