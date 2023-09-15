Кількість жертв повені в Лівії перевищила 11 тисяч

На північному сході Лівії через повінь і обвал двох гребель загинули приблизно 11 300 людей. Ще понад 10 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.
Про це пише Associated Press з посиланням на Червоний Півмісяць.
Водночас мер Дерни Абдель-Монейм аль-Гаїті, міста, яке найбільше постраждало від повені, заявив, що кількість жертв може сягнути 20 тисяч.
Міжнародна організація з міграції ООН підрахувала, що через повені з Дерни виїхали щонайменше 30 тисяч людей, а ще кілька тисяч залишили свої домівки в інших містах сходу країни.
- У неділю, 10 вересня, шторм «Даніель» пронісся над Середземним морем, затопивши дороги й зруйнувавши будівлі в Дерні, а також завдав удару по інших населених пунктах уздовж узбережжя, зокрема по Бенгазі, що є другим за величиною містом країни.
- Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, а державні служби зруйновані після повстання 2011 року, яке спричинило багаторічний конфлікт. Міжнародно визнаний уряд у Триполі не контролює східні райони.