Кількість жертв повені в Лівії перевищила 11 тисяч

На північному сході Лівії через повінь і обвал двох гребель загинули приблизно 11 300 людей. Ще понад 10 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Associated Press з посиланням на Червоний Півмісяць.

Водночас мер Дерни Абдель-Монейм аль-Гаїті, міста, яке найбільше постраждало від повені, заявив, що кількість жертв може сягнути 20 тисяч.

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Міжнародна організація з міграції ООН підрахувала, що через повені з Дерни виїхали щонайменше 30 тисяч людей, а ще кілька тисяч залишили свої домівки в інших містах сходу країни.