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Кількість жертв повені в Лівії перевищила 11 тисяч

Автор:
Ліза Бровко
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На північному сході Лівії через повінь і обвал двох гребель загинули приблизно 11 300 людей. Ще понад 10 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Associated Press з посиланням на Червоний Півмісяць.

Водночас мер Дерни Абдель-Монейм аль-Гаїті, міста, яке найбільше постраждало від повені, заявив, що кількість жертв може сягнути 20 тисяч.

Hamza Al Ahmar / Anadolu Agency / Getty Images

Міжнародна організація з міграції ООН підрахувала, що через повені з Дерни виїхали щонайменше 30 тисяч людей, а ще кілька тисяч залишили свої домівки в інших містах сходу країни.

  • У неділю, 10 вересня, шторм «Даніель» пронісся над Середземним морем, затопивши дороги й зруйнувавши будівлі в Дерні, а також завдав удару по інших населених пунктах уздовж узбережжя, зокрема по Бенгазі, що є другим за величиною містом країни.
  • Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, а державні служби зруйновані після повстання 2011 року, яке спричинило багаторічний конфлікт. Міжнародно визнаний уряд у Триполі не контролює східні райони.