У Лівії кількість загиблих під час повені перевищила пʼять тисяч. Ще 10 тисяч людей зникли безвісти

На північному сході Лівії внаслідок повені та обвалення двох гребель загинули понад пʼять тисяч людей. Ще 10 тисяч вважаються зниклими безвісти, передає CNN.
За даними Міністерства внутрішніх справ східної адміністрації Лівії, унаслідок повені загиблими вважають щонайменше 5 300 людей.
Шторм «Даніель» призвів до обвалення двох гребель, через які вода ринула в бік Дерни та завдала катастрофічних збитків. Наразі лікарні в Дерні не працюють, а морги переповнені.
У місті також не працюють телефонні лінії, що ускладнює рятувальні роботи.
«Три мости зруйновані. Потік води зносив цілі райони, відносячи їх у море», — сказав речник Лівійської національної армії Ахмед Місмарі.
До Лівії з гуманітарною допомогою уже прибули літаки з Туреччини та Італії. Президент Обʼєднаних Арабських Еміратів розпорядився направити у країну допомогу і пошуково-рятувальні команди.
- У неділю, 10 вересня, шторм «Даніель» пронісся над Середземним морем, затопивши дороги й зруйнувавши будівлі в Дерні, а також завдав удару по інших населених пунктах уздовж узбережжя, зокрема по Бенгазі, що є другим за величиною містом країни.
- Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, а державні служби зруйновані після повстання 2011 року, яке спричинило багаторічний конфлікт. Міжнародно визнаний уряд у Триполі не контролює східні райони.