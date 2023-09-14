США запровадили нові санкції проти росії. У списку також є компанії зі Словенії та Туреччини

США розширили санкції проти росії через вторгнення в Україну. У новому списку — 24 людини і майже 150 компаній. Про це Міністерство торгівлі оголосило 14 вересня.
У списку 24 людини та такі компанії:
- 81-й, 72-й та 71-й бронетанкові ремонтні заводи;
- компанія «Башвзрывтехнологии»;
- Росавтодор;
- «АвтоВАЗ»;
- «Москвич»;
- Трансмашхолдинг;
- «Сатурн» (будує двигуни);
- Ульянівський патронний завод;
- Arktec — компанія зі Словенії, яка спеціалізується на електроніці;
- ID Ship Agency — турецьке суднобудівне агентство;
- CTL Limited — турецька компанія, що постачає електронні компоненти з Європи та США компаніям у рф;
- Margiana Insaat Dis Ticaret — компанія з Туреччини, що відправляла до росії комплектуючі до безпілотників;
- Demirci Bilisim Ticaret Sanayi — компанія з Туреччини, що постачала до рф датчики й вимірювальне обладнання.
Окрім російських та турецьких компаній, під санкціями опинилися юрособи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, ЦАР та інші.
Наприклад, обмеження введені проти фінських компаній — Siberica і Luminor, — і їхніх естонських та французьких співробітників, які брали участь у постачанні електронних компонентів російським фірмам — наприклад, камер для безпілотників, літієвих батарей та оптичних фільтрів.
- 7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Естонія планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи.