Апеляція зобов’язала демонтувати храм-МАФ на території Музею історії України

Північний апеляційний господарський суд Києва підтвердив зобовʼязання звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФу на території Національного музею історії України.

Про це Міністерство культури повідомило 14 вересня.

«Храм-кіоск» збудували без жодних дозволів, він розташований в буферній зоні памʼяток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».

До того ж розміщення цієї споруди на ділянці музею суперечить її цільовому використанню.