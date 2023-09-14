Апеляція зобов’язала демонтувати храм-МАФ на території Музею історії України

Північний апеляційний господарський суд Києва підтвердив зобовʼязання звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФу на території Національного музею історії України.
Про це Міністерство культури повідомило 14 вересня.
«Храм-кіоск» збудували без жодних дозволів, він розташований в буферній зоні памʼяток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».
До того ж розміщення цієї споруди на ділянці музею суперечить її цільовому використанню.
- 15 лютого 2023 року Господарський суд Києва зобовʼязав знести «храм-кіоск» на території Музею історії України, однак тоді на це рішення подали апеляцію.
- Дозвіл на спорудження храму-МАФу біля Десятинної церкви надав громаді УПЦ МП у 2004 році очільник музею Сергій Чайковський. У 2012 році громада отримала право власності на будівлю, водночас земля залишилася у володінні музею. У 2021 році музей подав позов з вимогою знести храм на його території.