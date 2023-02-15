Суд постановив знести незаконний «храм-МАФ» на території Музею історії України в Києві

Господарський суд Києва зобовʼязав знести «храм-МАФ» на території Музею історії України. Його збудували там незаконно.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

«Позов музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню», — зазначив він.

За його словами, це порушує вимоги пункту а частини 1 статті 91 Земельного кодексу, яка передбачає, що будь-яка будівля має використовуватися за цільовим призначенням.

Також Ткаченко нагадав, що «храм-МАФ» розташований в буферній зоні памʼяток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, до того ж він порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».

Рішення суду набуде чинності через 20 днів, якщо на нього не подадуть апеляцію.

У коментарі «Бабелю» директор музею Федір Андрощук зазначив, що церква, найімовірніше, подасть апеляцію на рішення суду. Однак він впевнений у перемозі.

«Думаю, що церкву знесуть у найближчий час — цього року точно. Інакше це створить ситуацію невизначеності», — пояснив він.