У Криму поблизу Євпаторії пролунали вибухи й здійнявся стовп вогню

Поблизу Євпаторії у Криму вранці 14 вересня пролунали вибухи. Місцеві пабліки написали, що стовп вогню розгорівся в районі сел Заозерне та Уютне, а вулицями їздять медики й рятувальники. Близько 05:40 рух Кримським мостом перекрили.

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Пізніше в Міноборони рф заявили, що російська Протиповітряна оборона нібито збила 11 безпілотників над Кримом.

А тим часом кримські Telegram-канали припустили, що «приліт» міг бути по російській базі ППО, що розташована між селами Уютне і Молочне під Євпаторією.