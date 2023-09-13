Премʼєр Вірменії підтвердив, що його країна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду буде ратифікований в країні у повному обсязі.

Про це пише Armenpress.

«Уряд направив Римський статут до парламенту, і, відповідно до моєї позиції та позиції нашої фракції, він буде повністю ратифікований. Це не має жодного стосунку до відносин Вірменії та росії, це стосується питань нашої безпеки», — заявив Пашинян у парламенті.

Уряд Вірменії направив Римський статут на ратифікацію до парламенту 1 вересня. Речник парламенту Ален Симонян сказав, що він буде ратифікований, оскільки це потрібно країні, проти якої «скоюють воєнні злочини». Тут він мав на увазі конфлікт із Азербайджаном.