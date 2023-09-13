WhatsApp запустив функцію каналів

Месенджер WhatsApp запускає канали у понад 150 країнах. Про це компанія оголосила 13 вересня.

Поки що створення каналів доступне не всім. Найближчими місяцями функцію обіцяють зробити доступною для кожного.

Також месенджер випустив оновлення:

можна шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровано за вашою країною;

можна реагувати смайлами на повідомлення і переглядати загальну кількість реакцій (ваша реакція не відображатиметься для підписників);

незабаром адміністратори зможуть вносити зміни в пости протягом щонайбільше 30 днів;

коли ви пересилатимете оновлення до бесід чи груп, воно міститиме посилання на канал, щоб люди могли дізнатися більше.