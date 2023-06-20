WhatsApp додав функцію автоматичного блокування дзвінків із невідомих номерів

Компанія Meta додає нову функцію блокування дзвінків із невідомих номерів у застосунку WhatsApp. Її можна активувати в налаштуваннях.
Про це пише TechCrunch.
Засновник компанії Meta Марк Цукерберг запевняє, що функція додасть ще більше конфіденційності та контролю користувачам.
Дзвінки з невідомих номерів будуть автоматично вимикатися, але вони відображатимуться в сповіщеннях і списку викликів застосунку. На випадок, якщо згодом користувач захоче перевірити, хто телефонував.
- У WhatsApp зʼявляться канали, повідомлення від яких публікуватимуться у новій вкладці з назвою «Оновлення». WhatsApp розраховує, що створювати канали будуть переважно неурядові організації, медичні дослідницькі установи та організації з перевірки фактів, а користувачі приєднуватимуться до них за посиланням із запрошенням.