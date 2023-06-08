У WhatsApp зʼявляться канали. Хто їх може створити і як вони працюватимуть

Компанія Meta впроваджує функцію Channels, тобто «Канали», у WhatsApp. Поки що вона доступна в Колумбії та Сінгапурі, проте скоро зʼявиться в інших країнах.

Про це пише TechCrunch.

Повідомлення від каналів публікуватимуться у новій вкладці з назвою «Оновлення». WhatsApp розраховує, що створювати канали будуть переважно неурядові організації, медичні дослідницькі установи та організації з перевірки фактів, а користувачі приєднуватимуться до них за посиланням із запрошенням.

Також WhatsApp створить каталог для пошуку різних каналів місцевої влади, спортивного контенту чи груп за інтересами.

Адміністратори зможуть надсилати текст, фотографії, відео, наліпки та опитування в канали, але відповідати там користувачі не зможуть.

Щодо безпеки й приватності, то номери адміністраторів каналу не будуть доступні для підписників, а номери підписників — для адміністраторів та інших користувачів. До того ж повідомлення, надіслані через канали, автоматично видалятимуться через 30 днів.