Месенджер WhatsApp дозволив надсилати фотографії та відео у форматі HD

Месенджер WhatsApp дозволив користувачам відправляти відео у форматі HD.

Про це повідомляє The Verge.

Раніше стандартна роздільна здатність для відеороликів у месенджері була 864x480, а тепер можна відправляти кліпи в роздільній здатності до 1280х720.

Компанія Meta опублікувала рекламне відео в Threads, заохочуючи користувачів «ділитися епічними моментами» за допомогою нової функції, яка була доступна бета-тестувальникам протягом останніх кількох місяців.

The Verge

Щоб скористатися функцією, треба вибрати фотографію чи відео з галереї, натиснути кнопку «HD» у верхній частині екрана. Після цього з’явиться меню, де можна вибрати «Стандартна якість» або «Якість HD».