У WhatsApp зʼявилися миттєві відеоповідомлення

У застосунку WhatsApp від компанії Meta відтепер можна записувати короткі відеоповідомлення та ділитися ними в чатах.
Про це повідомили у пресслужбі Meta.
Миттєві відеоповідомлення завдовжки до 60 секунд записуються у реальному часі. Вони захищені наскрізним шифруванням. Подібна функція вже існує в Telegram.
Щоб записати такі відео, треба перейти в режим відео й утримувати кнопку. Щоб записати відео без рук, треба провести пальцем угору. Відео відтворюватиметься автоматично без звуку — його можна увімкнути, торкнувшись відео.
Найближчими тижнями миттєві відеоповідомлення запрацюють для всіх користувачів WhatsApp.
- 24 липня Meta запустила можливість створювати канали у WhatsApp в Україні. Адміністратори каналів не зможуть додавати підписників без їхньої згоди, що дозволить забезпечити конфіденційність комунікації.