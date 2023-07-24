Meta запустила можливість створювати WhatsApp-канали в Україні

Американська Meta Platforms Inc. запустила в Україні можливість створювати канали в додатку WhatsApp. Адміністратори каналів не зможуть додавати підписників без їхньої згоди, що дозволить забезпечити конфіденційність комунікації.

Про це повідомила пресслужба WhatsApp.

Історія каналів зберігатиметься на серверах WhatsApp упродовж 30 днів.

Канали з’являться у вкладці «Оновлення», яку відокремлять від основних користувацьких чатів.

«Україна увійшла до списку країн, які зможуть першими тестувати канали Whatsapp і користуватися новими функціями месенджера. Це дозволить створювати й генерувати контент на перевіреному та безпечному майданчику, а також об’єднати український інформаційний простір і вийти на новий рівень комунікації державних інституцій, лідерів думок і медіа», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Канали — це інструмент односторонньої розсилки, що дозволяє адміністраторам надсилати текстові повідомлення, фотографії, відео, наклейки та опитування своїм підписникам.