В Одеській області викрили на довідках для ухилянтів все керівництво однієї з районних ВЛК

В Одеській області викрили все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій. Про це Служба безпеки України повідомила 13 вересня.

За гроші посадовці допомагали чоловікам ухилятися від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоровʼя, вони продавали підробні медичні висновки з важкими діагнозами. Протягом доби могли зробити понад 20 фальшивих меддовідок.

Вартість послуг від семи до десяти тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виконання замовлення. Цю довідку від ВЛК чоловіки використовували, аби їх зняли з обліку і вони могли виїхати за кордон.

Голові та двом секретарям районної ВЛК повідомили про підозру.

Крім того, СБУ встановила пʼятьох чоловіків, які намагались скористатись цією схемою, і повідомила про підозру і їм — за ухилення від призову на військову службу (стаття 336 Кримінального кодексу).

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран