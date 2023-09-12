Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК від початку повномасштабної війни

Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з початку повномасштабної війни.

Відтак президент ввів у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки й оборони від 30 серпня 2023 року «Про військово-лікарську експертизу в ЗСУ».

Контроль за перевіркою ВЛК поклали на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Перевірку пройдуть рішення військово-лікарських комісій, які були ухвалені з дня повномасштабного вторгнення росії, 24 лютого 2022 року.