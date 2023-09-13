Франція заборонила продавати iPhone 12 через надто сильне електромагнітне випромінювання

Національне частотне агентство Франції заборонило продавати iPhone 12 через надто сильне електромагнітне випромінювання, що спостерігається у цієї моделі.
Про це регулятор (ANFR) оголосив 12 вересня.
Агентство закликає Apple використовувати усі доступні засоби для швидкого усунення цієї несправності через оновлення програмного забезпечення. В іншому разі Apple доведеться відкликати вже продані копії.
iPhone 12 випустили у вересні 2020 року, і він досі продається у всьому світі.
Apple повідомила ВВС, що заперечує перевірку ANFR, і заявила, що надала регулятору результати лабораторних досліджень своїх та третіх сторін, які показують, що пристрій відповідає всім правилам.
- 12 вересня Apple презентувала новинки, а саме: чотири смартфони серії iPhone 15, розумні годинники Series 9 та Ultra 2 і бездротові навушники AirPods Pro 2 з портом USB-C. Після релізу Apple оголосила, що зупиняє виробництво iPhone 13 mini — останнього флагманського iPhone з діагоналлю меншою за 6 дюймів.