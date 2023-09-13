Франція заборонила продавати iPhone 12 через надто сильне електромагнітне випромінювання

Національне частотне агентство Франції заборонило продавати iPhone 12 через надто сильне електромагнітне випромінювання, що спостерігається у цієї моделі.

Про це регулятор (ANFR) оголосив 12 вересня.

Агентство закликає Apple використовувати усі доступні засоби для швидкого усунення цієї несправності через оновлення програмного забезпечення. В іншому разі Apple доведеться відкликати вже продані копії.

iPhone 12 випустили у вересні 2020 року, і він досі продається у всьому світі.

Apple повідомила ВВС, що заперечує перевірку ANFR, і заявила, що надала регулятору результати лабораторних досліджень своїх та третіх сторін, які показують, що пристрій відповідає всім правилам.