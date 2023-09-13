Apple припиняє випуск iPhone 13 mini. З малою діагоналлю залишився тільки iPhone SE

Після релізу iPhone 15 Apple оголосила, що зупиняє виробництво iPhone 13 mini — останнього флагманського iPhone з діагоналлю меншою за 6 дюймів.
Apple випустила лише два покоління iPhone mini (з діагоналлю 5,4) — 12 та 13. Перший з них припинили виробляти після виходу iPhone 14, пише MacRumors.
Apple продовжує продавати iPhone 13 і iPhone 14, а от модель iPhone 12 зняли з виробництва та замінили на iPhone 13, вартість якого впала.
Повна лінійка iPhone, які досі є у виробництві:
- iPhone SE — $429
- iPhone 13 — $599
- iPhone 14 — $699
- iPhone 15 — $799
- iPhone 15 Plus — $899
- iPhone 15 Pro — $999
- iPhone 15 Pro Max — $1 199
Попри завершення виробництва, iPhone 13 mini та iPhone 12 продаватимуть у магазині Apple та у сторонніх дистрибʼюторів до вичерпання їх запасу.
- У США 12 вересня пройшла традиційна презентація новинок Apple, а саме: чотири смартфони серії iPhone 15, розумні годинники Series 9 та Ultra 2 і бездротові навушники AirPods Pro 2 з портом USB-C.