На премії MTV Video Music Awards українська режисерка Таня Муїньо перемогла в одній з номінацій

У США пройшла церемонія вручення MTV Video Music Awards 2023 за створення відеокліпів. У номінації «Найкраща артрежисура» перемогла українська режисерка Таня Муїньо.

Про це йдеться на сайті премії.

Таня Муїньо отримала нагороду за кліп “Attention” для Doja Cat. Її також номінували в головній категорії «Відео року», однак вона поступилася співачці Тейлор Свіфт, яка виграла в усіх девʼяти номінованих категоріях з піснею “Anti-Hero”.

Ось перелік усіх переможців MTV Video Music Awards 2023 року:

Відео року — Taylor Swift (“Anti-Hero”);

Артист року — Taylor Swift;

Пісня року — Taylor Swift (“Anti-Hero”);

Альбом року — Taylor Swift (“Midnights”);

Найкращий новий артист — Ice Spice;

Найкращий виступ року — TOMORROW X TOGETHER (“Sugar Rush Ride”);

Найкраща колаборація — KAROL G, Shakira (TQG);

Найкращий поп-артист — Taylor Swift (“Anti-Hero”);

Найкращий Hip-Hop артист — Nicki Minaj (“Super Freaky Girl”);

Найкращий R&B артист — SZA (“Shirt”);

Найкращий Rock виконавець — Måneskin (“THE LONELIEST”);

Найкращий латинський виконавець — Anitta (“Funk Rave”);

Найкращий афробіт — Rema & Selena Gomez (“Calm Down”);

Найкращий K-Pop артист — Stray Kids (“S-Class”);

Гурт року — BLACKPINK

Найкраща пісня літа — Jung Kook ft. Latto (“Seven”);

Найкраща альтернативна пісня — Lana Del Rey ft. Jon Batiste (“Candy Necklace”)

Найкраща хореографія — BLACKPINK (“Pink Venom”);

Найкраща операторська робота — Taylor Swift (“Anti-Hero”);

Найкращі візуальні ефекти — Taylor Swift (“Anti-Hero”);

Найкраща режисура — Taylor Swift (“Anti-Hero”);

Найкраща артрежисура — Doja Cat (“Attention”);

Найкращий монтаж — Olivia Rodrigo (“Vampire”).

Хто така Таня Муїньо?

Українська дизайнерка, режисерка і кліпмейкерка. Вона народилася у 1989 році в Одесі, а її тато за національністю кубинець. До шести років Таня жила на Кубі.

У 2016 році Таня Муїньо почала співпрацю зі співаком MONATIK — вона знімає майже всі його кліпи. Також вона знімала кліпи для NK, гурту «Время и Стекло», Наді Дорофєєвої, Віри Брежнєвої, ROZHDEN та інших.

Муїньо стала рекордсменкою за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA. Також вона двічі ставала «Кліпмейкером року» за версією M1 Music Awards.

У 2019 році Таня почала співпрацювати із західними виконавцями. Торік вона зняла кліп для Кеті Перрі, який набрав 32 мільйони переглядів. У 2020 році Таня робила кліп для британського гурту Yungblud і співачки ROSALIA, а в 2021-му — для репера Lil Nas X і співачки Cardi B.