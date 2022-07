Кліпи української режисерки Тані Муїньо здобули девʼять номінацій премії MTV Video Music Awards 2022. Церемонія нагородження відбудеться 29 серпня.

Про це Таня повідомила у своєму Instagram.

Журі відзначили три роботи українки: кліп для Гаррі Стайлса на пісню “As It Was”, кліп Normani та Cardi Bi на трек “Wild Side”, а також відео для Post Malone і The Weeknd на пісню “One Right Now”.

Перша робота отримала перемогу в 5 номінаціях: