Кліпи української режисерки Тані Муїньо здобули девʼять номінацій премії MTV Video Music Awards 2022

Журі відзначили три роботи українки: кліп для Гаррі Стайлса на пісню “As It Was”, кліп Normani та Cardi Bi на трек “Wild Side”, а також відео для Post Malone і The Weeknd на пісню “One Right Now”.

Про це Таня повідомила у своєму Instagram .

Кліп Normani та Cardi B — три номінації:

«Найкраще r&b відео»;

«Найкраща операторська робота»;

«Найкраща хореографія».

Робота для Post Malone і The Weeknd номінується як «Найкраще відео, створене в колаборації».

Хто така Таня Муїньо?

Українська дизайнерка, режисерка та кліпмейкерка. Вона народилася у 1989 році в Одесі, а її тато за національністю кубинець. До шести років Таня жила на Кубі.

У 2016 році Таня Муїньо почала співпрацю зі співаком MONATIK — вона знімає майже всі його кліпи. Також вона знімала кліпи для NK, гурту «Время и Стекло», Наді Дорофєєвої, Віри Брежнєвої, ROZHDEN та інших.

Муїньо стала рекордсменкоюм за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA. Також вона двічі ставала «Кліпмейкером року» за версією M1 Music Awards.

У 2019 році Таня почала співпрацювати із західними виконавцями. Торік вона зняла кліп для Кеті Перрі, який набрав 32 мільйони переглядів. У 2020 році Таня робила кліп для британського гурту Yungblud і співачки ROSALIA, а в 2021 році — для репера Lil Nas X і співачки Cardi B.