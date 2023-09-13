Сили оборони знищили 16 російських танків за добу. Ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 34 бойові зіткнення між українськими бійцями й російськими окупантами. Останні втратили 16 танків, 30 артилерійських систем і 14 бойових броньованих машин.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах.

На Купʼянському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти намагаються прорвати оборону біля Оріхово-Василівки. Сили оборони України здобули частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

Українські військові тримають оборону неподалік Авдіївки та Марʼїнки, які окупанти штурмували 20 разів за добу. Також росіяни безуспішно атакували в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області.

За добу авіація України завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ